Milan-Verona, tutti i numeri degli scontri diretti tra le due squadre | News

Milan e Verona si sfideranno domani sera alle 20.45 allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro: ecco i numeri degli scontri precedenti

1- Sono 58 i precedenti in Serie A tra Milan e Hellas Verona: i rossoneri, che conducono per 27 vittorie a 10 (21 i pareggi), non hanno mai perso in casa contro gli scaligeri nel massimo campionato, con 16 successi e 13 partite terminate in parità.