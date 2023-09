Milan-Verona, Rafael Leao è l’MVP della partita | NEWS

Una prova da leader per l'attaccante portoghese, e non soltanto per la fascia portata per le assenze di Calabria e Hernández. Se da un lato ha capitalizzato al massimo la prima vera occasione da gol, con un lampo che ha illuminato il pomeriggio di San Siro, dall'altro Leão ha messo su una prestazione di sacrificio, partecipando in modo associativo alla manovra di squadra schierata con un inedito - per questa stagione - 3-4-3 da Mister Pioli.