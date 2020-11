Milan-Verona, Pioli: “Reazione da grande squadra: abbiamo gli attributi”

Milan-Verona, le dichiarazioni post-partita di Pioli a ‘Milan TV’

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’ al termine del match Milan-Verona, posticipo della 7^ giornata di Serie A (qui la classifica aggiornata) disputatosi a San Siro. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sulla reazione del Milan: “Reazione da grande squadra. Non siamo soddisfatti oggi perché volevamo vincere, ma dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto un passo di livello importante. Venivano da una brutta sconfitta e la reazione è stata da grande squadra. Potevamo difendere meglio sui gol subiti, ma abbiamo reagito molto bene, da squadra forte, consapevole e matura”.

Sul giocare al giovedì: la condizione fisica: “E’ inutile ogni volta parlare di stanchezza e fatica, perché abbiamo fatto un grande sforzo lo scorso anno per arrivare in Europa. Sappiamo che dobbiamo soffrire e stringere i denti. La prestazione dal punto di vista della volontà e della voglia è stata davvero importante. Siamo una squadra con gli attributi”.

Sui gol subiti: palle inattive e non da azioni in corso: “Sì, anche oggi abbiamo subito poco. E’ un dato che dobbiamo tenere in considerazione, ma giocando così tanto non abbiamo troppo tempo per lavorarci. Creiamo molto di più rispetto a quello che subiamo”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>