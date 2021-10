Milan-Verona, Pioli: “Grande prova di maturità. Castillejo deve essere d’esempio”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Verona, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022

Una definizione della gara: "Nel primo tempo il Verona è stato più pronto di noi, più bravi a vincere i duelli. siamo stati sfortunati in occasione del primo gol, ma alla fine del primo tempo ho visto le facce dei miei giocatori convinti. Siamo riusciti a recuperarla, è stata una grande prova di maturità".

Sugli assenti: "La maturità serve per cercare di avere la continuità e rimanere competitivi fino alla fine. Vincendo oggi abbiamo fatto otto giornate di campionato ad altissimo livello. Adesso pensiamo alla Champions, poi ci ributteremo sul campionato".

Su Castillejo: "Samu deve essere prese d'esempio. Le mie scelte sono state penalizzanti nei suoi confronti, ma lui ha sempre lavorato. Sono particolarmente felice per lui e felice per i giocatori che si fanno trovare sempre pronti".

Su Tatarusanu: "Il club ha costruito una squadra forte, ho tante possibilità di scelta e tanti calciatori forti. E' n premio per il club, per l'area tecnica che hanno preso le giuste decisioni".

Su Calabria: "Lui è un giocatore molto intelligente, è nato come centrocampista. Si vede, si sa muovere. Verona e Atalanta seguono quasi a uomo, cambiare posizioni ci dà soluzioni in più. Lui è bravo ad inserirsi. Cerchiamo di essere più equilibrati possibili. Siamo stati più dinamici nel secondo tempo".

Sui tanti duelli persi: "C'era un fallo su Bennacer in occasione del rigore del Verona, ma c'era bisogno di stare più attenti. Nel primo tempo siamo stati distratti, nel secondo tempo siamo stati migliori di loro".

E' una vittoria da scudetto?: "E' una vittoria che vale tre punti. Per fortuna avere i nostri tifosi ci ha dato tantissima energia. Sono tre punti importanti, è un percorso di crescita che vogliamo portare avanti. In campionato ci sono diversi club fortissimi, bisogna pensare una partita per volta".