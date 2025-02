Milan-Verona, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI HELLAS VERONA

I gialloblù arrivano a San Siro dopo una pesante sconfitta per 5-0 contro l'Atalanta nell'ultima giornata di Serie A. Nonostante questo risultato, la squadra di Zanetti ha mostrato segnali di miglioramento nelle precedenti trasferte, rimanendo imbattuta in quattro delle ultime cinque partite fuori casa: tre vittorie a Bologna, Monza e Parma oltre a un pareggio a Venezia. I veneti cercheranno di ritrovare la compattezza difensiva e di sfruttare le occasioni in attacco per mettere in difficoltà il Milan. Come nel nostro caso, anche in casa scaligera c'è un ritorno da una squalifica - quello di Duda - e un assente per ragioni disciplinari, ovvero Ghilardi. Per sostituirlo si profila un ballottaggio tra Dawidowicz e Valentini, mentre in attacco Zanetti dovrebbe puntare su Sarr e Mosquera, in vantaggio su Kastanos.

"Sarà una partita difficilissima, probabilmente di più dell'andata", così Paolo Zanetti in conferenza stampa. "Perché è una squadra con un coefficiente tecnico impressionante, con super campioni. Non dobbiamo concentrarci troppo sulla forza del Milan, ma su quello che possiamo e dobbiamo fare meglio noi. Con la voglia di fare dei punti in una partita difficile, ma del resto siamo in Serie A e certi avversari bisogna incontrarli in maniera decisa, grintosa e credendoci, non con paura e timore".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A contro l'Hellas Verona. I rossoneri sono riusciti a registrare una serie di successi consecutivi più lunga contro una singola squadra solo contro quattro avversarie nella loro storia nella competizione: 13 contro il Chievo, 10 contro il Novara, 10 contro il Pescara e nove contro il Siena.

I rossoneri hanno vinto 11 degli ultimi 15 incontri di Serie A contro avversarie nelle ultime sei posizioni in classifica a inizio giornata, rimanendo sempre imbattuto nel parziale (4N). In particolare, con Sérgio Conceição, il Milan ha vinto tutte le ultime tre gare in campionato contro avversarie che si sono presentate alla sfida nel lato destro della classifica.

Il Milan è la squadra che ha registrato il maggior numero di attacchi verticali in questa Serie A: 58 (sequenze su azione che iniziano nella propria metà campo, hanno almeno il 50% di movimenti in avanti e terminano con un tiro o un tocco in area avversaria). Dall'altra parte, l'Hellas Verona ne ha concessi solo 25 agli avversari nel torneo in corso, più solo rispetto a Juventus (22), Atalanta (20) e Lazio (16).

Santiago Gimenez, dopo il gol contro l'Empoli, potrebbe diventare il terzo giocatore ad andare a segno in ciascuna delle prime due presenze di Serie A con la maglia del Milan nell'era dei tre punti a vittoria – tra quelli alla loro stagione di debutto assoluto nella competizione - dopo Andriy Shevchenko nel settembre 1999 e Christian Pulisic nell'agosto 2023.

DOVE GUARDARE MILAN-HELLAS VERONA

In Italia verrà trasmessa su DAZN e Sky Sport. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Seconda presenza stagionale per i rossoneri per lui, dopo Milan-Cagliari dello scorso 11 gennaio. Fourneau sarà assistito da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il quarto ufficiale sarà Luca Massimi. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Gianluca Aureliano.

Bologna-Torino (3-2) ha aperto, venerdì 14 febbraio, la 25ª giornata. Oltre a Milan-Hellas Verona alle 20.45, sabato 15 si giocheranno anche Atalanta-Cagliari alle 15.00 e Lazio-Napoli alle 18.00. Domenica 16 in programma Fiorentina-Como (12.30), Monza-Lecce (15.00), Udinese-Empoli (15.00), Parma-Roma (18.00) e Juventus-Inter (20.45). Chiusura del turno lunedì 17 con Genoa-Venezia alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Napoli 55; Inter 54; Atalanta 50; Lazio 45; Juventus 43; Fiorentina 42; Bologna 41; Milan* 38; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28; Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Hellas Verona 23; Como 22; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13. (* = una partita in meno; ** = una partita in più).