Milan-Verona, Ibrahimovic parla di Theo Hernandez tra rinnovo e offerte di mercato

"Non si deve sbagliare stasera, bisogna vincere. Il Feyenoord? Massima concentrazione sul Verona. C'è la massima fiducia per il progetto, ogni giorno si lavora e si prova a portare i risultati. I rinnovi di Theo e Maignan? Stiamo parlando con entrambi. Tutti e due sono contenti di giocare nel Milan. L'offerta del Como per Theo? Sono arrivate tante offerte, ma è ancora qui al Milan. Le quattro punte? Si giocano tante partite, è importante usare i giocatori che abbiamo, per dare loro fiducia".