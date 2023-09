Milan-Verona, il fattore decisivo: approccio e alternativa tattica | News

APPROCCIO E ALTERNATIVA TATTICA

Primo tempo propositivo e ripresa di gestione, questo il riassunto minimale del match di San Siro dal punto di vista rossonero. La metà iniziale di gara si è rivelata decisiva: il Milan ha approcciato con coraggio e aggressività - come aveva spesso abituato in questo avvio di stagione - nonostante le modifiche allo schieramento, sia in alcuni uomini che nelle posizioni occupate in campo. Il gol, ancora una volta, è arrivato nel primo quarto d'ora di gioco: recupero aggressivo e imbucata per sbloccare subito il match - rompere l'equilibrio è fondamentale contro formazioni che si difendono e provano a sfruttare le ripartenze. L'Hellas Verona ha fatto fatica a prendere le misure del 3-4-3 milanista, all'interno del quale hanno giocato un ruolo chiave le posizioni esterne. Sulla sinistra, Florenzi ha agito da tuttofare, accentrandosi per costruire la manovra e lasciando la corsia a Leão - libero di inventare e colpire negli spazi. Dal lato opposto, invece, l'instancabile Musah ha corso lungo tutta la linea, mentre Pulisic ha bazzicato nella zona centrale della trequarti. Compiti insoliti per sorprendere tatticamente gli avversari, missione riuscita.