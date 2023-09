Milan-Verona, il fattore decisivo: risposte positive dai nuovi | News

RISPOSTE POSITIVE

Il Milan si era affacciato alla 5ª giornata di Serie A con qualche assenza pesante che poteva farsi notare. Sportiello, Florenzi e Musah - titolari per la prima volta in campionato in questa stagione - hanno risposto alla grande alla chiamata di Mister Pioli. Coinvolti, decisi e tonici. I tanti impegni ravvicinati del calendario rossonero costringono a diversi cambi di partita in partita, e avere una rosa lunga e affidabile è un fattore importante per gestire le energie senza perdere in qualità. A San Siro contro i veronesi, la stanchezza dovuta al match infrasettimanale di Champions League si è fatta sentire ad inizio ripresa, ma i rossoneri sono stati bravi a far sfogare i gialloblù e poi riprendere in mano la gara, grazie anche alle energie portate dai cambi. Da Okafor - 2 dribbling riusciti in poco più di 15 minuti, preziosi per far rifiatare la squadra - all'esordio assoluto di Bartesaghi, passando per Jović e Pobega, il tecnico rossonero può effettuare tante scelte di valore. LEGGI ANCHE: Milan, alla scoperta di Bartesaghi: dal provino con Maldini all'esordio in A