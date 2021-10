Milan-Verona, duello tra bomber: Olivier Giroud vs Giovanni Simeone

Milan-Verona, in programma domani sera alle 20.45, vedrà scendere in campo i due attaccanti principali delle due squadre: Giroud e Simeone

In un match tra due attacchi in forma (7 gol nelle ultime tre partite per il Milan, 9 per il Verona) non poteva mancare il duello tra i giocatori che dovrebbero agire da "numero 9". La storia di Giroud in campionato a San Siro è ferma alla doppietta segnata contro il Cagliari a fine agosto: andando a segno contro l'Hellas, il francese diventerebbe il quinto rossonero dal 1994/95 a realizzare almeno tre gol nelle prime due partite giocate a San Siro; l'argentino viene da due gol consecutivi e cercherà di sbloccarsi contro i rossoneri contro cui è a secco dal 2017/18.