Milan-Verona 3-1 al 90′: doppio Leao, si chiude con una vittoria

Dopo un primo tempo chiuso sbloccata dal rigore di Giroud , inzia la ripresa di Milan-Verona. Ci provano gli scaligeri senza essere pericolosi. Al 51' bell'azione del Milan: Theo troppo generoso, cerca Giroud senza tirare . Al 56' ci prova Miguel Veloso, tiro fuori. Al 57' Maignan chiude in scivolata Ngonge. Bella giocata del calciatore del Verona, che salta netto Tomori, ma poi spara fuori da posizione molto angolata. Al 64' parte Theo, che ancora una volta non cerca il tiro, ma l'imbucata per Diaz che non trova la palla .

Al 72' il Verona prende di sorpresa il Milan, Lazovic mette una gran palla per Faraoni che non sbaglia. Al 76' Il Milan chiede un rigore per un fallo di mano di Faraoni in area, per Valeri e VAR non c'è nulla. Gol strepitoso di Leao, che parte palla al piede e la mette in buca d'angolo. Al 90' vicino al gol De Ketelaere, con un bellissimo diagonale. Nel recupero praterie per il Milan, Leao s'invola e trova il 3-1, doppietta e 15 in campionato. Il Milan chiude la stagione con una vittoria, nel segno di Rafa e di Ibra.