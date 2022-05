Milan, contro il Verona i rossoneri sono imbattuti da sei partite | News

Il Milan, come riporta attraverso il suo sito ufficiale, è imbattuto da sei partite di Serie A contro il Verona, avversario di questa sera

Questa sera il Milan sarà ospite del Verona. La gara, valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A, verrà disputata allo Stadio 'Bentegodi', con il fischio d'inizio programmato per le 20.45. Come riporta il Milan attraverso il suo proprio sito ufficiale, questa sarà la sesta gara in Serie A tra Verona e Milan giocata a maggio, per i rossoneri tre vittorie e un pareggio. I rossoneri sono imbattuti da undici match di Serie A contro formazioni venete (proprio dallo 0-3 contro il Verona del dicembre 2017), grazie a nove successi e due pareggi. E non perdono da sei partite di Serie A contro il Verona (4V, 2N). Intanto Maldini vuole un grande talento che si sta mettendo in mostra