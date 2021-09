Milan-Venezia, Zanetti: “Pioli ha messo 3-4 campioni, se la stava vedendo brutta”

Paolo Zanetti, tecnico arancioneroverde, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022

Se c'è rammarico per non aver fatto di più: "Era il massimo che potevamo fare. Sul concreto è molto difficile per noi giocare contro certi tipi di squadra con valori assoluti incredibili. Mister Pioli ha dovuto mettere 3-4 campioni, se no se la stava vedendo brutta".