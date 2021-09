Milan-Venezia, Zanetti: “Abbiamo messo in difficoltà il Milan” | News

Paolo Zanetti, tecnico arancioneroverde, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla gara: "Non ho molto da recriminare perché la mia squadra ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Quando si fanno delle partite difensive, si rischia di prendere gol: con i cambi di Pioli siamo andati in difficoltà. Questa sera li abbiamo messi in difficoltà e, rispetto ad altri match a senso unico, abbiamo provato a coprire il campo ma avremmo dovuto essere più lucidi in alcune circostanze: queste gare si vincono sfruttando le occasioni che l'avversario concede".