Milan-Venezia, il dato finale sugli spettatori a ‘San Siro’ | Serie A News

Grande pubblico anche stasera a 'San Siro' per Milan-Venezia, 4^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco i dati definitivi della partita

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Venezia, partita della 4^ giornata della Serie A 2024-2025. Il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito una fantastica risposta, riempiendo l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, da questa stagione affidati alla gestione tecnica di Paulo Fonseca. Questo nonostante il pessimo avvio stagionale (2 pareggi e una sconfitta in 3 partite finora).