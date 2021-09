Milan-Venezia, Saelemaekers: “Scudetto? Siamo una squadra competitiva”

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022

Sull'intensità in allenamento: "Si, giochiamo in un campo più piccolo ma la palla va veloce. Noi dobbiamo andare più veloce dell'avversario per fare gol e l'allenamento serve per farci trovare pronti".