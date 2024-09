Milan-Venezia, Pohjanpalo: “Ieri il mio compleanno: spero oggi in un regalo”

Joel Pohjanpalo, attaccante arancioneroverde, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Venezia, partita della 4^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "È stato il mio compleanno ieri, spero di farmi un regalo. Essere qui è davvero una bella cosa per il Venezia". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Venezia in diretta tv o streaming >>>