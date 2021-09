Milan-Venezia, Pioli: “Brahim ragazzo di talento. Con il pubblico più forti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla crescita del Milan: "Non dobbiamo essere frenetici. E' chiaro che sbloccare la partita sarebbe stato importante per impedire al Venezia di stare dentro. L'importante è essere squadra, ci è mancata un po' di precisione ma abbiamo giocato la partita con grande serietà".

Se l'anno scorso l'avrebbe vinta: "Ne abbiamo vinte tante. Ma l'anno scorso si diceva che eravamo forti perché non c'era il pubblico, invece con il pubblico lo siamo ancora di più. Il nostro obiettivo è quello di migliorare i risultati casalinghi della scorsa stagione e credo che con l'aiuto dei tifosi ci riusciremo".

Sulla pressione del Venezia: "Secondo me abbiamo avuto solo due giocatori nelle linee, Florenzi e Brahim Diaz, durante il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo stretto ancora di più le maglie del Venezia, nel primo tempo non ci siamo riusciti. Abbiamo giocatore a sinistra che nell'uno contro uno può diventare imprendibile, abbiamo le nostre soluzione. Forse nel primo temo poteva aprirsi, ma la partita l'abbiamo preparata così. Nel secondo tempo abbiam tenuto un po' più basso Kalulu per evitare le ripartenze di Johnsen".