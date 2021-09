Milan-Venezia, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Il Milan ritorna a San Siro per il match contro il Venezia, valido per la 5^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti tra le due squadre

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan ritorna a San Siro per il match contro il Venezia, valido per la 5^ giornata di Serie A. Quello di domani sera sarà il 25° confronto in Serie A tra Milan e Venezia: 14 successi rossoneri, 4 veneti e 6 pareggi. Nelle partite giocate in casa, comanda il Diavolo con 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Intanto Mike Maignan ha rotto il silenzio dopo i cori razzisti prima di Juventus-Milan: le parole