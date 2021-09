Milan-Venezia, Bennacer: “Nessuna partita è facile. Serve intensità”

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' prima di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' prima di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi dobbiamo fare bene: non sarà facile, non c'è nessuna partita facile. Sta a noi mettere l'intensità e fare la partita".