Milan-Udinese, Silvestri: “Abbiamo la nostra identità”

Marco Silvestri, giocatore bianconero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "I nostri cali nel finale? E' un fatto mentale. Noi mettiamo molta energia e dobbiamo farlo per novanta minuti. In queste ultime partite, al di là del Verona, le prestazioni ci sono state. Abbiamo la nostra identità e dobbiamo continuare così".