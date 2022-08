Milan-Udinese: rossoneri in campo con il lutto al braccio per Vecchi

Il Milan, nella partita contro l'Udinese, scenderà in campo ricordando Villiam Vecchi, ex portiere rossonero. In tribuna c'è la famiglia

Daniele Triolo

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione oggi pomeriggio, in occasione di Milan-Udinese, prima partita della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:30 a 'San Siro', i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio in memoria di Villiam Vecchi, recentemente scomparso.

Vecchi, come si ricorderà, è stato portiere rossonero e, fino a qualche anno fa, anche preparatore dei portieri del club rossonero. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria. In tribuna è presente la famiglia di Villiam Vecchi. Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in tv o in diretta streaming >>>