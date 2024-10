Milan-Udinese, espulsione storica per Reijnders: primo rosso in carriera

Tijjani Reijnders, durante Milan-Udinese, ha rimediato il primo rosso non solo con la maglia del Milan, ma in tutta la sua carriera

Tijjani Reijnders è stato espulso al 29esimo minuto della partita tra Milan e Udinese , prendendo cosi il primo rosso non solo con la maglia del Milan , ma in tutta la sua carriera. A 26 anni, l'olandese, questa sera, ha collezionato 60 presenze con i rossoneri, dopo averne prese anche 128 presenze con l' AZ Alkmaar , 92 con lo Jong AZ , 8 con il RKC Waalwijk e soltanto una con il PEC Zwolle . In aggiunta, ha rappresentato la nazionale olandese ben 19 volte.

Questo rosso avrà delle ripercussioni immediate, poiché Reijnders dovrà saltare la trasferta contro il Bologna, prevista per sabato 26 ottobre. Nella stagione attuale, il centrocampista si è rivelato cruciale per il Milan, partecipando a tutte le partite e partendo da titolare ben 8 volte su 9. La sua assenza peserà molto alla squadra rossonera, che dovrà adattarsi in un momento decisivo e molto delicato del campionato. LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, Fonseca: le sue parole dopo la vittoria rossonera