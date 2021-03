Milan-Udinese, Rebic: che media gol contro i friulani: i numeri / News

Milan-Udinese, i numeri di Rebic

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Udinese, match valido per la 25^ giornata di Serie A. Stefano Pioli, dopo la prestazione super di tre giorni fa, si affiderà ancora al piede caldo di Ante Rebic, seppur non al meglio della condizione. Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, i friulani sono quella contro cui il croato ha la miglior media minuti/gol: 2 reti in 99 minuti giocati per il croato (una ogni 50 di media).