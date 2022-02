Milan-Udinese, la preview della partita del ‘Meazza’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la preview della partita di questa sera contro l'Udinese al 'Meazza'

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Un giorno insolito a un orario ancora più insolito: il Milan è pronto ad affrontare l'Udinese di venerdì alle 18.45. Un appuntamento importante e delicato, da non sbagliare e da vincere. A San Siro i rossoneri devono superare un nuovo esame per riscattare anche Salerno e rimanere ancora in vetta. Ecco la nostra Match Preview:

QUI MILANELLO

Sono certe le assenze di Bennacer per squalifica e di Ibrahimović per infortunio. Attenzione alle diffide: l'ammonizione potrebbe costar caro a Díaz, Hernández e Romagnoli, costringendoli a saltare la trasferta di Napoli. I rossoneri hanno ricominciato la preparazione lunedì a Milanello, lavorando su ogni aspetto: atletico, tecnico e tattico. Kessie dovrebbe riprendersi il posto da titolare in mediana, in campionato non accade da dicembre. Rebić: dopo il gol all'Arechi si sta rilanciando e ha proprio nell'Udinese una "vittima" speciale: la doppietta casalinga nel 2020 sbloccò la sua avventura milanista.

"Ho visto la mia squadra attenta e determinata - così Mister Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, l'Udinese sarà difficile da affrontare. Stiamo bene, anche se veniamo da una prestazione con degli errori. In settimana abbiamo analizzato e lavorato, domani mi aspetto una prova più solida. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare il punteggio dello scorso campionato, se questo ci porterà anche a vincere lo Scudetto vorrà dire che avremo fatto qualcosa di straordinario".

QUI UDINESE

La formazione di Cioffi non viaggia in acque sicure. I 25 punti provvisori piazzano l'Udinese al sedicesimo posto, solo a +3 dalla zona retrocessione ma con due gare in meno. Lontani dalla Dacia Arena, dove lo scorso weekend hanno fermato la Lazio (1-1), i friulani si stanno muovendo a fatica: 0-4 a Verona, 0-0 in casa del Genoa e 0-2 a domicilio della Juve nel 2022. La buona notizia è il pieno recupero di Pereyra, come quello di Udogie. Nel loro 3-5-2 attenzioni particolari per il reparto offensivo: l'ex Deulofeu sembra in grande forma e Beto ha già colpito all'andata.

"Stiamo parlando della capolista - così Cioffi ai microfoni di Udinese TV -, la squadra ad oggi più forte del campionato: di sicuro dovremmo essere perfetti. Pioli e il suo staff hanno fatto e stanno facendo un lavoro incredibile. Hanno una identità molto forte ma noi non ci presenteremo a testa bassa. Dobbiamo e vogliamo fare punti perché per noi sono importantissimi. La solidità e il coraggio devono essere il nostro biglietto da visita".

PRE-PARTITA

Sfida vera, avversario da rispettare ricordandosi seriamente quanto ha complicato la vita nei precedenti più recenti. Un anno fa, a San Siro, il Milan andò sotto nel punteggio e riuscì a pareggiare allo scadere grazie a un rigore di Kessie. E all'andata, alla Dacia Arena, arrivò lo stesso verdetto: 1-1, pari rossonero firmato nel recupero da Ibrahimović a salvare in parte una delle prestazioni finora più difficili e negative della stagione della squadra di Pioli. Il Diavolo tornerà in campo dopo il bicchiere mezzo vuoto di Salerno, convinto e capace di riprendere a correre veloce. Un dato può far ben sperare: il Milan ha giocato venti match di Serie A di venerdì, tenendo la porta inviolata in dieci di questi (nel parziale ha perso solo vs Roma nel 2014 e vs Juventus nel 2017).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Udinese verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN alle ore 18.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 17.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 18.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare Milan-Udinese sarà Matteo Marchetti. Ad assisterlo, Galetto e Di Vuolo come guardalinee, Guariglio come quarto uomo e Guida (coadiuvato da Carbone) al VAR. Per il fischietto romano sarà l'ottava direzione in Serie A a poco più di un anno dal suo esordio ufficiale nel nostro massimo campionato: nessun precedente con i rossoneri, uno coi bianconeri nel pareggio casalingo col Verona (1-1) dello scorso ottobre.

Milan-Udinese aprirà il programma della 27ª giornata di Serie A, venerdì si giocherà anche Genoa-Inter (ore 21.00). Sabato, invece, Salernitana-Bologna (15.00), Empoli-Juventus (18.00) e Sassuolo-Fiorentina (20.45). Domenica, poi, Torino-Cagliari (12.30), Hellas Verona-Venezia (15.00), Spezia-Roma (18.00) e Lazio-Napoli (20.45). Lunedì, infine, Atalanta-Sampdoria (20.45).

Questa la classifica attuale: Milan 56, Inter 54*, Napoli 54, Juventus 47, Atalanta 44*, Lazio 43, Fiorentina 42*, Roma 41, Hellas Verona 37, Torino 33*, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna 31*, Sampdoria 26, Spezia 26, Udinese 25**, Venezia 22*, Cagliari 22, Genoa 16, Salernitana 14**. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI