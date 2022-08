Milan-Udinese, massiccia presenza a ‘San Siro’ dei tifosi: le curiosità | PM

Saranno presenti allo Stadio Giuseppe Meazza in 'San Siro' più di 70mila tifosi ad assistere al match tra Milan e Udinese: le curiosità

Questo pomeriggio, alle 18.30, il Milan affronterà l' Udinese allo Stadio 'San Siro' dove saranno presenti più di 70mila spettatori. Grandissima affluenza sugli spalti nonostante sia il 13 agosto, segno di come i tifosi rossoneri abbiano voglia di vedere e supportare la squadra della Stefano Pioli. In merito al match di oggi, ci arrivano delle curiosità interessanti.

MILAN-UDINESE: Un Club e una città dalla forte vocazione internazionale, che attrae una giovane generazione di appassionati - Tifosi di oltre 114 nazionalità diverse, di cui la maggior parte provenienti da: FRANCIA SVIZZERA GERMANIA GRAN BRETAGNA PAESI BASSI BELGIO POLONIA - Tifosi fino a 20 anni (nati fino al 2002): oltre 12.000 - Età media: 32 anni - Attese 3.000 persone nelle sale hospitality - Club 1899 (prodotto B2C Premium, esperienza esclusiva tra posti in settori unici e servizi accessori come ristorazione ad hoc) sold out con circa 700 tra abbonati e biglietti singoli. Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.