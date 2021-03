Milan-Udinese, Pioli: “Preoccupato per gli infortuni, momento decisivo”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Pioli.

Sui punti ottenuti in casa

“In casa stiamo facendo fatica. Questa sera abbiamo avuto l’occasione per migliorare lo score, ma abbiamo trovato delle difficoltà a livello tattico. Non abbiamo dato ritmo e qualità alla partita”.

Sull’attacco

“Gli attaccanti di questa sera sono più di movimento e non d’area. La squadra era comunque competitiva. Non dovevamo subire gol”.

Sullo spirito della squadra

“Sulla voglia di questi ragazzi di non mollare non ci sono più dubbi. Ma non dobbiamo essere contenti della prestazione e del risultato. Da domani penseremo alla prossima, dobbiamo ritrovare entusiasmo e spensieratezza”.

Su Meite

“Nell’ultimo periodo al Torino non ha giocato con regolarità. Giocando con continuità trovi più ritmo. La sua prestazione è stata sicuramente positiva”.

Un aggettivo per stasera

“Preoccupato per gli infortuni sì, perché è un momento decisivo per il campionato è per l’Europa League. C’è bisogno di energie e di qualità diverse. Oggi non potevamo fare queste scelte. Volevamo ripetere la prova di Roma, ma era impossibile perché l’avversario aveva un tipo di calcio diverso”.

