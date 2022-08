Pioli a DAZN: “Vogliamo partire bene di fronte ai nostri tifosi”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:30 a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Torniamo con tanta emozione e con tanta energia, la stessa che hanno i tifosi. Cercheremo di metterla anche in campo. Tutte le partite danno spunti diversi, abbiamo voglia di cominciare benissimo il campionato di fronte ai nostri tifosi. Troveremo sicuramente delle difficoltà, ma dovremo essere bravi a rimanere dentro la partita anche in questi momenti. Parte Rebic, anche se Giroud sta meglio, è in discrete condizioni. De Ketelaere? Dipenderà da come andrà la partita, è un pochino indietro di condizione". Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.