Milan-Udinese, Pioli: “È una questione di testa, ma che errore il Var!”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Udinese , partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "La nostra prestazione a inizio secondo tempo non è stata quella che volevamo, ci siamo abbastai troppo e non c'era motivo per farlo. Il gol dell'Udinese è evidentemente di mano, l'errore è stato del Var, peccato. Si può vincere anche non giocando in maniera brillante".

Sulla settimana entrante : "Il derby è il derby, in Coppa Italia vogliamo andare in fondo, ma anche questa era importante".

Sul momento : "Stiamo facendo meno bene del solito, non abbiamo la continuità dentro la partita. Per battere questi avversari devi avere ritmo, qualità e noi abbiamo perso tanti palloni sulla trequarti. Penso possa essere una questione di testa, i ragazzi devono essere bravi a gestire queste pressioni. Dobbiamo salire questo gradino e impegnarci".

Sull'arbitro: "Non credo che sia mancanza di rispetto, ma questi errori li paghiamo a caro prezzo oltre ai nostri. È evidente che il fallo di mano c'è, non è possibile non vederlo al Var. Mi sembra strano. Non credo sia possibile che una partita di 90 minuti si giochi solo 45 minuti effettivi. Poi magari avremmo perso la partita, ma così non è un bello spettacolo. Questo dipende solo dall'arbitro. Se fischi meno i giocatori non stanno a terra". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>