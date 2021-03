Milan-Udinese, Musso al 45′: “Dobbiamo far girare di più la palla”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Musso nell’intervallo

Juan Musso, portiere bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ nell’intervallo di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A in svolgimento a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

“Stiamo cercando di giocare un po’ più veloce. Speriamo nel secondo tempo di fare più il nostro gioco, anche se loro sono bravi a far uscire la palla”, ha detto Musso.

“Il Milan è una squadra troppo forte in fase difensiva, più facciamo girare la palla per cercare soluzioni in tutto il campo e più andrà meglio”, ha concluso l’estremo difensore argentino. Segui qui il live testuale del secondo tempo della partita >>>