Milan-Udinese, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il 'match preview' della sfida di questo pomeriggio contro l'Udinese

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Si parte. 83 giorni dopo l'indimenticabile pomeriggio di Reggio Emilia, il Milan Campione d'Italia apre la stagione della Serie A 2022/23 ospitando la nuova Udinese di Andrea Sottil. Una partita da non sottovalutare, contro un'avversaria imbattuta nella scorsa annata con i rossoneri, che giocheranno davanti a un San Siro gremito. Una sfida che vi andiamo a presentare con la nostra consueta Match Preview.

QUI MILANELLO

A maggio la stagione si è chiusa con sei vittorie consecutive, decisive per lo Scudetto; ad agosto il Milan riparte sulla scia di un buon precampionato e di alcune novità con gli arrivi di Yacine Adli, Charles De Ketelaere e Divock Origi. Tutti e tre, come confermato da Stefano Pioli, a disposizione per il match di San Siro. L'unica assenza tra i rossoneri sarà quella di Sandro Tonali, il cui recupero dopo l'affaticamento accusato contro il Vicenza procede comunque bene. Per il resto, data l'assenza d'indisponibili per squalifica, tante le possibilità a disposizione del Mister: in mediana potrebbe vedersi la coppia Krunić-Bennacer, nel tridente d'appoggio alla punta ballottaggio Messias-Saelemaekers con Díaz favorito per il ruolo di trequartista.

"Non ci sarà bisogno di mediare tra l'entusiasmo della scorsa stagione e l'emozione per una nuova annata", ha detto alla vigilia Stefano Pioli. "Vedere San Siro pieno il 13 agosto sarà speciale e dovremo trarre grande energia da questo. Ripartiamo da zero punti, ma con una consapevolezza di ciò che siamo e di quello che è stato il nostro percorso. L'Udinese è un avversario molto difficile, ha cambiato allenatore ma non modo di stare in campo. Sono fisici - molto più di noi - e organizzati, dovremo essere furbi e scaltri per approfittare di ogni situazione. Sarà importante anche muoversi bene senza palla, in modo compatto".

QUI UDINESE

Quella che parte oggi è una stagione importante per l'Udinese, per la 50ª volta nella sua storia in Serie A. I friulani sono stati una delle cinque squadre del campionato a cambiare guida tecnica: salutato Cioffi, in panchina è arrivato Sottil. Per l'allenatore piemontese, che dei bianconeri era stato anche giocatore, prima esperienza nella massima serie dopo una bella annata in B all'Ascoli. In estate qualche novità a livello di rosa, soprattutto in difesa: alcune di queste già testate nello scorso weekend nel 2-1 contro la Feralpisalò nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Un match che ha visto l'Udinese in campo con Silvestri in porta; Pérez, Bijol, Masina in difesa; Soppy, Pereyra, Lovric, Makengo, Ebosse in mezzo; Success e Deulofeu - entrambi in gol - in avanti. Rispetto al match di Coppa, da segnalare i recuperi di Becão, Beto e Walace. Indisponibili Arslan, Buta e Jajalo.

"Non scopro certamente io che il Milan è una squadra rodata, composta da grandi calciatori", le parole alla vigilia di Andrea Sottil. "Pioli ha costruito un'identità ben precisa, dando alla squadra un bel calcio che le ha permesso di vincere con merito. I rossoneri giocano a memoria, si trovano a memoria e saranno sostenuti da oltre 70mila persone. Dovremo giocare con coraggio: abbiamo qualità e dobbiamo dimostrarla quando avremo la palla tra i piedi. Ci faremo trovare pronti".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Udinese verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN alle ore 18.30. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 17.15, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 18.25 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia e Lollo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

A dirigere Milan-Udinese è stato designato il 37enne di Tivoli Livio Marinelli, alla sua 25ª direzione in Serie A. Il fischietto laziale ha arbitrato per la prima volta sia il Milan che l'Udinese nella scorsa stagione: con i rossoneri l'unico precedente è lo 0-0 col Bologna dello scorso 4 aprile, con i friulani una vittoria e un pari tra agosto e ottobre 2021. Ad assistere Marinelli saranno i guardalinee Bottegoni e Galetto insieme al quarto uomo Gariglio; al VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Brfesmes.

La prima giornata del nuovo campionato, oltre al match di San Siro, proporrà in anticipo al sabato anche Sampdoria-Atalanta alle 18.30 e, alle 20.45, Lecce-Inter e Monza-Torino. Quattro gli appuntamenti previsti domenica: alle 18.30 Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna, alle 20.45 Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. A chiudere il programma del turno saranno, lunedì, Verona-Napoli (18.30) e Juventus-Sassuolo (20.45). Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.