Milan-Udinese, fuori Abraham per infortunio | Serie A News

È durata appena 5' la partita di 'San Siro' per Tammy Abraham. Entrato al 73' di Milan-Udinese al posto di Álvaro Morata, l'attaccante inglese è stato costretto a lasciare la contesa al 78' per infortunio. In occasione, infatti, di un contrasto in area piccola con il portiere ospite, Maduka Okoye, Abraham - che aveva ciccato la conclusione del raddoppio del Diavolo a botta sicura - è caduto male a terra, provocandosi, con tutta probabilità, una lussazione alla spalla destra. Dentro, al suo posto, Ruben Loftus-Cheek.