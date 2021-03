Milan-Udinese: i precedenti tra le due squadre a ‘San Siro’ | News

Milan-Udinese: i precedenti al ‘Meazza’

Milan e Udinese scenderanno in campo questa sera alle 20.45 per quella che sarà la 25esima giornata di Serie A TIM. Le due formazioni si sono sfidate 45 volte allo Stadio ‘San Siro’ di Milano: il bilancio è a favore dei rossoneri con 25 vittorie contro le sole 5 dei friulani. I restanti 15 incontri sono finiti in parità. Negli ultimi cinque precedenti, il Milan ha portato i tre punti a casa in due occasioni. Stesso numero di pareggi, con l’Udinese, dunque, ad aver trionfato una sola volta a Milano.

Questa sconfitta risale alla stagione 2016-2017, con i bianconeri che vinsero il match grazie alla rete di Perica. I due risultati di parità, invece, risalgono alle stagioni 2015-2016 (1-1 reti di Armero e Niang) e 2018-2019 (1-1, gol di Piatek e Lasagna). Le vittorie del Diavolo sono arrivate nel 2017-2018 grazie alla doppietta di Kalinic a cui rispose il gol del momentaneo pareggio di Lasagna, mentre l’ultimo trionfo è datato gennaio 2020. Quest’ultimo incontro finì con un rocambolesco 3-2 per i padroni di casa che, dopo essere passati in svantaggio a causa di una rete di Stryger Larsen e del momentaneo 2-2 ancora una volta di Lasagna, la squadra di Pioli ribaltò il risultato vincendo per 3-2 grazie alla rete di Theo Hernandez e all’incredibile doppietta di Ante Rebic. In attesa della partita di stasera, il Milan ha puntato gli occhi su un gioiello dell’Eredivisie.