Milan-Udinese 4-2, i gol e gli highlights del match di ‘San Siro’ (VIDEO)

Il Milan vince la prima partita del campionato di Serie A 2022-2023 battendo, davanti ai propri tifosi, l'Udinese 4-2. Una gara che non era iniziata nel migliore dei modi, complice il gol di Becao dopo appena due minuti di gioco, salvo poi ribaltare lo svantaggio grazie ai gol di Theo Hernandez su rigore e Rebic. Il primo tempo, però, si chiude con il pareggio arrivato nei secondi finale della prima frazione di gioco grazie ad una rete di Masina. Il secondo tempo, però, ha visto in campo solo i rossoneri che hanno subito iniziato forte segnando, dopo appena 30 secondi dal fischio della ripresa, con Brahim Diaz. Chiude il match Ante Rebic, autore di una doppietta e di una strepitosa prestazione che gli è valso la nomea di migliore in campo. Ecco, di seguito, i gol e gli highlights di Milan-Udinese! Milan, alcune considerazioni dopo la vittoria contro l'Udinese.