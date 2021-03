Milan-Udinese, ecco il risultato più frequente tra le squadre | Serie A News

Milan-Udinese, il risultato più frequente

Manca sempre meno al match tra Milan e Udinese, valido per la 25^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre arriva una vittoria nel turno precedente, rispettivamente contro Roma e Fiorentina. Nella sfida d’andata Zlatan Ibrahimovic si è reso protagonista di un gol vittoria strepitoso in rovesciata. La vittoria per i rossoneri non è però il risultato più frequente in Serie A, ma lo è il pareggio a reti bianche, finale di 14 incontri. L’ultimo 0-0 risale tuttavia al maggio 2011, con Allegri e Guidolin sulle due panchine. Un obiettivo di mercato del Milan lascerà il Real Madrid: ecco di chi si tratta >>>