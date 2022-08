Milan-Udinese, sei curiosità sulla partita di oggi pomeriggio | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato sei curiosità sulla partita di questo pomeriggio contro l'Udinese

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - I rossoneri scendono in campo a San Siro alle ore 18.30, con l'obiettivo di iniziare al meglio il campionato contraddistinto dal Tricolore sul petto. Ospite di giornata l'Udinese di Sottil: i due confronti della scorsa stagione con i friuliani si sono conlcusi con un doppio 1-1. Alla vigilia del debutto stagionale in Serie A, ecco alcune statistiche e curiosità su Milan-Udinese:

UN FORTINO CHIAMATO SAN SIRO

La Serie A 2022/23 dei rossoneri parte da San Siro. Il Milan è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (8V, 6N), segnando 31 reti nel periodo (2.1 di media a match). L'Udinese ha vinto cinque delle 47 trasferte contro il Milan in Serie A, tra le squadre affrontate almeno volte 20 volte fuori casa nel torneo solo contro il Napoli i friulani hanno ottenuto meno successi (quattro). Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite a San Siro in campionato, l'ultima volta che ha infilato sei clean sheet casalinghi di fila in Serie A risale al periodo tra aprile e novembre 2002 con Carlo Ancelotti alla guida.

EQUILIBRIO NEI PRECEDENTI

Il Milan è la squadra contro cui l'Udinese ha pareggiato più partite in Serie A: 36 su 94, completano 41 successi rossoneri e 17 friulani. Più nel dettaglio, tutte le ultime tre sfide tra le due formazioni in campionato sono terminate in parità (sempre per 1-1) e solo tra il 1992 e il 1994 questo confronto ha registrato una striscia di pareggi più lunga nella massima serie (quattro). Stefano Pioli ha pareggiato 8 delle 21 sfide da allenatore di Serie A contro l'Udinese (8V, 5P), solo contro la Sampdoria (nove) ha pareggiato di più nel torneo.

FOCUS DIFESA

Nel 2022 il Milan è sia la squadra che ha subito il minor numero di reti (9 in 19 match) nei cinque maggiori campionati europei, sia quella che ha ottenuto più clean sheet (12). Tra i portieri con più di 10 presenze nei maggiori cinque campionati europei 2021/22, Mike Maignan è quello che vanta la percentuale di parate più alta (79.4%).

L'INCERTEZZA DELL'ESORDIO

Il Milan non ha pareggiato nessuno degli ultimi 10 esordi stagionali in Serie A (5V, 5P), l'ultimo segno "X" alla prima gara del nuovo campionato risale al 2011/12 (2-2 v Lazio). Regna equilibrio nelle cinque sfide tra Milan e Udinese all'esordio stagionale in Serie A: un successo per parte (vittoria dei rossoneri nel 1950 e dei friulani nel 2019) e tre pareggi.

OCCASIONI SPECIALI

Le prime due reti con la maglia del Milan di Ante Rebić in Serie A sono state messe a segno contro l'Udinese: doppietta il 19 gennaio 2020 a San Siro. Dopo i successi contro Bologna nel 2020/21 e Sampdoria nel 2021/22, i rossoneri potrebbero vincere tre partite di fila all'esordio stagionale in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1987 e il 1996 (10 in quel caso).

L'ARTE DEL GOL

Il Milan ha realizzato 102 gol in partite casalinghe contro l'Udinese in Serie A, esattamente il doppio della formazione friulana in questi confronti (51). Udinese (13) e Milan (11) sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol da fuori area nello scorso campionato di Serie A. Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.