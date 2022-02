Milan-Udinese, Ballo-Touré: “Vincere per aumentare il distacco dall’Inter”

Fodé Ballo-Touré, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022

Sugli obiettivi : "Dobbiamo vincere per portarci un po' di vantaggio momentaneo sull'Inter. Poi avremo due sfide contro i nerazzurri in Coppa Italia".

Sulla partita: "Dobbiamo giocare con tranquillità e intensità, mantenendo la calma per vincere la partita".