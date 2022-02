Milan-Udinese, Ballo-Touré: “Oggi deve essere come una finale” | News

Fodé Ballo-Touré, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Udinese, gara della 27^ giornata della Serie A 2021-2022

"E' vero a fine partita eravamo delusi, dobbiamo alzare la testa. Questa settimana ci siamo guardati negli occhi e ci siamo parlati. Oggi deve essere come una finale, anzi sono dodici da qui fino alla fine. Bisogna vincerle, non dobbiamo giocare con nervosismo, ma scendere in campo tranquilli e proporre gioco".