Milan-Udinese: 10 curiosità sul match di ‘San Siro’ | News

10 curiosità su Milan-Udinese

Milan-Udinese, gara valida per la 25esima giornata di Serie A TIM, verrà disputata questa sera alle ore 20.45. I rossoneri, tornati alla vittoria nell’ultima trasferta contro la Roma, vogliono continuare a fare bene e centrare un successo in casa che manca dalla sfida contro il Crotone. I friulani, che hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due partite, vorrebbero continuare la loro striscia positiva di risultati anche se non sarà facile. Vediamo insieme alcune curiosità sul match tra le due formazioni.

PRECEDENTI A SAN SIRO

1- Sono 45 i confronti tra Milan e Udinese in casa dei rossoneri: 25 a cinque i successi per i padroni di casa (15 i pareggi).

2- Una sola vittoria per l’Udinese nelle ultime 13 sfide al Meazza contro il Milan in Serie A (1-0 firmato Stipe Perica nel settembre 2016): 8 successi rossoneri e 4 pareggi completano il parziale.

SCONTRI DIRETTI

3- Il Milan arriva da due successi consecutivi contro l’Udinese in Serie A (entrambi per un gol di scarto): i rossoneri non collezionano tre vittorie consecutive contro i friulani nella competizione dal 2008.

4- Lo 0-0 è il risultato più frequente tra Milan e Udinese in Serie A, finale di 14 incontri: l’ultimo pareggio a reti inviolate risale tuttavia al maggio 2011, con Allegri e Guidolin sulle due panchine.

STATO DI FORMA

5- Questa è solo la sesta volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Milan raccoglie almeno 50 punti (52 finora) dopo 24 gare stagionali di Serie A. Nelle precedenti cinque (la più recente nel 2011/12, 50) si è sempre poi piazzato nei primi due posti della classifica.

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è la squadra che ha perso meno punti in questa Serie A da situazioni di vantaggio (soltanto due).

7- Il Milan è la squadra che ha realizzato più reti (20) da palla inattiva in questa Serie A: ben 5 volte quelli messi a segno dall’Udinese (4).

FOCUS GIOCATORI

8- Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, l’Udinese è quella contro cui Ante Rebić ha la miglior media minuti/gol: 2 reti in 99 minuti giocati per il croato (una ogni 50 di media).

9- La prima rete di Hernández a San Siro è arrivata proprio contro l’Udinese nel gennaio 2020. Theo ha preso parte a 8 reti in questa Serie A (4 gol e 4 assist): solo una in meno della scorsa stagione (6 gol e 3 assist).

FOCUS ALLENATORI

10- Bilancio positivo per Stefano Pioli da tecnico contro l’Udinese in Serie A: 8 vittorie a fronte di 5 sconfitte (5N).

