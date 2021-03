Milan-Udinese 1-1: numeri, curiosità e statistiche | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: tutto ciò che c’è sapere sul match

(fonte: acmilan.com) – È un pareggio amaro, per i rossoneri, quello maturato a ‘San Siro‘ contro l’Udinese. Il gol in pieno recupero porta la firma di Franck Kessié, che è il protagonista assoluto dei 6 numeri raccolti nel post-partita. Leggiamoli.

1 – Franck Kessié ha realizzato il suo 25° gol con la maglia del Milan in Serie A, raggiunto Robinho tra i rossoneri nella competizione.

2 – Quello di Franck (96:20) è il gol più tardivo realizzato dal Milan in Serie A dall’aprile 2017, Cristián Zapata contro l’Inter (96:39).

3 – L’ivoriano è il primo giocatore del Milan con otto rigori all’attivo in una singola stagione di Serie A da Jérémy Ménez nel 2014/15.

4 – Il Milan non pareggiava da 12 partite di Serie A: l’ultimo segno X risaliva allo scorso dicembre contro il Genoa.

5 – Dopo i due subiti oggi dal Napoli, il Milan è diventato la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi in Serie A (nove).

6 – 112 palloni giocati da Theo Hernández nel match di oggi, mai di più per il terzino del Milan in un match di Serie A.