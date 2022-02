Milan-Udinese 1-1 al 90′: Diavolo malato, ma Udogie segna di mano

È terminata Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. Il racconto della gara dei rossoneri di Stefano Pioli

È terminata da pochi minuti, a 'San Siro', la sfida Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. I rossoneri non imparano nulla dalla trasferta di Salerno e commettono gli stessi errori della settimana scorsa. Rafael Leao porta in vantaggio i suoi con un gol di forza e tecnica, ma la prestazione del Milan è tutt'altro che convincente. Nel secondo tempo le cose peggiorano, con l'Udinese che prende campo in maniera inesorabile. Manca lo spirito di squadra, ma il gol del pareggio di Udogie è evidentemente viziato da un fallo di mano che il Var non segnala all'arbitro Marchetti. Il Milan prova l'arrembaggio nel finale, ma a regnare è la confusione. Un'altra occasione persa.