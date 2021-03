Milan-Udinese 1-1 al 90′: Kessie su rigore salva i rossoneri | Serie A News

Milan-Udinese 1-1 al 90′: il racconto della partita

È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il match Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A. La bella vittoria di Roma è stata soltanto un’illusione, il punto di questa sera è assolutamente guadagnato e insperato. Alle assenze di Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu si è aggiunto anche Sandro Tonali, uscito a fine primo tempo per un problema muscolare. Una prestazione sottotono che si è ripetuta anche nella ripresa, con l’Udinese che è passata in vantaggio grazie al colpo di testa di Rodrigo Becao, che ha sfruttato un’indecisione di Gianluigi Donnarumma. Reazione inconcludente fino ai minuti finali, che regalano l’occasione del pareggio: Stryger Larsen commette una sciocchezza incredibile in area di rigore e causa un penalty. Franck Kessie, come al solito, non sbaglia. Finisce 1-1, ma la squadra di Stefano Pioli è irriconoscibile.

