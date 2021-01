Milan-Torino, Rincón: “Milan in fiducia: sta facendo qualcosa di importante”

Milan-Torino, le dichiarazioni di Rincón nel post-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Tomás Rincón, centrocampista granata, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara era valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021. Queste le dichiarazioni di

“Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco. Non siamo noi questi. Stavamo avendo una crescita netta nelle ultime partite. Ci sono mancate energie, ma dovevamo essere più attivi, tentare la giocata, alzare il pressing. C’è stata una reazione nella ripresa, potevamo anche riaprire la partita. Ma abbiamo fatto troppo poco nel primo tempo – ha detto Rincón -. Io penso che abbiamo una squadra per lottare per altre posizioni, ma il Presidente ormai dice che la situazione è questa, dobbiamo assumerci le responsabilità e lottare. Ma noi abbiamo dimostrato di poter lottare alla pari contro una grande squadra a ‘San Siro‘”.

“Il Milan ha perso una sola partita in tanto tempo, sta facendo qualcosa di importante. Si vede che sono in fiducia. Sono giovani, ma hanno una struttura importante che li fa esprimere al meglio. Noi stiamo crescendo in compattezza, ma abbiamo il gruppo e le qualità per fare meglio”, ha concluso Rincón. LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO DEL TORINO, MARCO GIAMPAOLO >>>