Milan-Torino, Pioli: “Mercato? Ecco cosa avevo chiesto alla società”

Sulle nuove soluzioni adottate con i nuovi acquisti:"Io credo che la grossa possibilità di giocare un calcio, tra virgolette, moderno dipende dall’intelligenza dei giocatori nel riconoscere lo spazio da occupare. O da lasciare liberi per l’inserimento dei compagni. Chiaramente abbiamo visionato i giocatori prima di dare il via libera al club per prenderli, ma solamente quando li alleni, sia a livello tecnico, sia a livello tattico, sia a livello caratteriale hai sicuramente un giudizio più profondo. La squadra ha un percorso, un bagaglio che si è costruita e in più sono arrivati giocatori di livello. Il campionato Olandese può darsi che non sia tra i primi cinque in Europa ma Tijjani è un giocatore troppo intelligente per non capire dove andare, per non capire dove muoversi. E così Pulisic, così Loftus, così Chukwueze. Si sta formando un bel gruppo per atteggiamenti e disponibilità, per cercare di giocare un certo tipo di calcio. La cosa più importante è la disponibilità e vedere lavorare tutti insieme: questa è la base su cui costruire".