Milan-Torino: le condizioni di Tonali e Brahim Díaz | PM News

Milan-Torino: infortunati Tonali e Brahim Díaz

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Sandro Tonali e Brahim Díaz sono usciti per infortunio nella ripresa di Milan-Torino. Il primo al 54′, per gli sviluppi di uno scontro di gioco in area di rigore rossonera con Simone Verdi. Il secondo al 60′.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista bresciano ha rimediato un trauma contusivo al polpaccio sinistro, mentre per lo spagnolo si tratta di un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore saranno valute le loro condizioni per capire i tempi di recupero.