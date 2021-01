Milan-Torino, Di Stefano: “Ecco come stanno Ibrahimovic e Calhanoglu”

MILAN NEWS – Si avvicina Milan-Torino, 17^ giornata del campionato di Serie A. C’è grande curiosità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Lo svedese classe 1981 e il turco del 1994 sembravano non poter essere della partita, ma Stefano Pioli ha deciso di convocarli. I tifosi sperano di vederli in campo e Di Stefano, su Sky, ha fatto il punto della situazione: “Pioli in conferenza ha fatto un po’ di pretattica riguardo la domanda su Ibrahimovic e su una possibile convocazione. In questo momento la presenza di Ibra aiuta a motivare la squadra. Probabilmente al momento non ha più di 15-20 minuti nelle gambe e verrà utilizzato solo se la partita richiederà il suo impiego, altrimenti è probabile non venga schierato. Per Calhanoglu è stata forzata la mano. Visto ieri, il giocatore camminava a fatica. È in panchina perché potrebbe essere utile in caso di necessità”.