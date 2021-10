Milan-Torino, arbitra Aureliano: i precedenti con le due squadre

Sarà Gianluca Aureliano l'arbitro di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. L'intera squadra a sua disposizione

Nella sua carriera, Aureliano non ha mai arbitrato il Milan. Tre, invece, gli incroci con il Torino: il bilancio è di 2 vittorie granata ed una sconfitta. L'ultimo precedente risale al 12 settembre scorso, in occasione del 4-0 casalingo contro la Salernitana.