Milan-Torino 2-0: ancora in gol Kessié!

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Franck Kessié, dal dischetto, ha raddoppiato per il Diavolo a ‘San Siro‘ al 36′ di Milan-Torino. L’arbitro Fabio Maresca di Napoli ha concesso il penalty al Milan, con l’ausilio del V.A.R., per un fallo di Andrea Belotti in area piccola sullo scatenato Brahim Díaz. Dagli undici metri, Kessié freddissimo e Salvatore Sirigu spiazzato. Milan-Torino 2-0. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>