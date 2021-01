Milan-Torino 2-0: brutta notizia per Leao

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Rafael Leao, attaccante rossonero in gol nel primo tempo a 'San Siro', ha rimediato un'ammonizione per simulazione nel finale di Milan-Torino. Leao era diffidato, e, pertanto, salterà la prossima gara dei rossoneri in Serie A, ovvero Cagliari-Milan di lunedì 18 gennaio, alle ore 20:45, alla 'Sardegna Arena'.