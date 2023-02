Milan-Torino 1-0, i rossoneri ripartono nel nome di Giroud

Segnali di ripresa a San Siro, un gol di Olivier Giroud batte il Torino e riporta il Milan alla vittoria in Serie A

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - La vittoria mancava da più un mese, soprattutto serviva da più di un mese. Eccola, vitale, grazie all'1-0 al Torino, riscattando il doppio ko proprio contro i granata all'andata e in Coppa Italia. Da Salerno a San Siro, un lasso di tempo relativamente breve ma pieno di difficoltà. Ora meno abbondanti e meno pesanti. La squadra ha fatto la prima vera reazione per cercare di raddrizzare il campionato. Punto e a capo. Tre punti e riscatto, ma bisognerà aspettare i prossimi esami per sancire la ripresa dopo il periodo negativo. Per ora è già molto essere tornati al successo, raccolto con i gol di Giroud (settima rete stagionale, la seconda di fila in casa), per rialzare la testa e ritrovare animo.

Una prestazione di unione, serietà e sacrificio. Spinta come sempre dal sostegno incondizionato dei quasi 68.268 spettatori presenti allo stadio. Dopo l'anticipo della 22ª giornata il Milan sale a quota 41, risalendo al terzo posto solitario ma provvisorio in classifica in attesa dei verdetti del weekend. Sono e saranno giorni caldi, perché siamo vicini al ritorno della Champions League: martedì 14 febbraio alle 21.00 andrà in scena Milan-Tottenham, andata dell'Ottavo di finale della competizione europea. Un appuntamento atteso, affascinante e fondamentale, prima della trasferta di Serie A a Monza. Forza ragazzi!

LA CRONACA

Piccole modifiche ma ancora nuovo modulo per Pioli con la difesa a tre come base. La notizia, però, è il ritorno in panchina di Ibrahimović. Fiammata in avvio: lancio di Díaz per Hernández, libero di calciare da ottima posizione ma senza l'accuratezza necessaria. Il Milan manovra con volontà senza avere il pallino del gioco, non evitando qualche scorribanda del Torino: al 10' mancino di Miranchuk alto; al 18' il mancino velenoso dal limite di Sanabria lambisce il palo. Errori, lotta: all'appello non si registrano azioni d'attacco di un certo spessore per aprire il cassetto delle occasioni da gol. Alla mezz'ora Leão viene fermato sottoporta, poi Hernández ci riprova invano. Che brivido al 37' quando Kjær pressato da Sanabria scivola in una zona nevralgica, Tătărușanu ci mette una pezza. Anche a Saelemaekers manca la mira prima del riposo.

La ripresa come inizia si accende, la gara cambia e accoglie una doppia grande opportunità per parte: al 54' sponda di Giroud per Leão, il quale va quasi a botta sicura trovando la parata provvidenziale di Milinković-Savić; al 56' Tătărușanu è attento a parare il tentativo di Singo; al 56' il portiere avversario non trattiene ma salva a ridosso della riga il tiro di Giroud; al 58' diagonale (deviato) di Sanabria di poco a lato. Una chance sprecata da Vojvoda anticipa la rete rossonera: è il 62' e il cross dalla fascia di Hernández esalta le doti aeree di Giroud, il quale incorna in girata all'angolino. Il vantaggio dà energia al Diavolo, che al 76 va a un passo dal raddoppio: Kalulu conduce la ripartenza e serve Hernández, colpevole in piena area e a porta spalancata di non inquadrare lo specchio. Nel finale solo apprensione per un paio di situazioni granata da angolo, in particolare nel recupero con il colpo di testa alto di Miranchuk. Triplice fischio: 1-0.

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 1-0

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Kjær (26'st Gabbia), Thiaw; Saelemaekers (44'st Calabria), Tonali (44'st Pobega), Krunić, Hernández; Díaz (34'st De Ketelaere), Giroud (44'st Origi), Leão. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré; Adli, Bakayoko, Vranckx; Ibrahimović, Messias, Rebić. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji (35'st Gravillon), Schuurs, Buongiorno (12'st Vojvoda); Singo, Gineitis (1'st Linetty), Adopo (24'st Karamoh), Rodríguez; Miranchuk, Vlašić (35'st Radonjić); Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello; Aina, Bayeye; Ilić, Vieira; Seck. All.: Jurić.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Gol: 17'st Giroud (M).

