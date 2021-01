Milan-Torino 1-0: quinto gol in campionato per Leao

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Rafael Leao, al 25′, ha portato in vantaggio il Diavolo a ‘San Siro‘ durante Milan-Torino. Bella azione, veloce, e tutta in verticale del Milan. Palla di Theo Hernández per Brahim Díaz, imbeccata del fantasista spagnolo per Leao che, involatosi da solo davanti a Salvatore Sirigu, lo ha battuto imparabilmente sul primo palo. Milan-Torino 1-0. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>